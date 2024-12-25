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16:55, 25 декабря 2024Интернет и СМИ

Артемий Лебедев похвалил выступление Влада Бумаги на прямой линии с Путиным

Лебедев назвал удачным пиар-ходом вопрос Влада Бумаги на прямой линии Путина
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Влад Бумага

Влад Бумага. Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев похвалил выступление популярного блогера Влада Бумаги, известного как Влад A4, на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

«Это было супер-мегаудачное комбо с точки зрения пиара. Просто фантастическая находка (...) Отдельный респектос за такое комбо», — оценил дизайнер появление Влада А4 на мероприятии дизайнер.

При этом Лебедев отметил, что блогер популярен у детей, и обратил внимание на то, что за прямой линией президента наблюдало большое количество граждан России и иностранцев, а также СМИ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Бумага искренне его поразил. Он отметил, что блогер задал очень умный вопрос.

19 декабря во время прямой линии Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, Бумага спросил у президента о целесообразности замедления YouTube. Он также поинтересовался у главы государства, какие ценности ему следует транслировать детям, которые наблюдают за ним в соцсетях.

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