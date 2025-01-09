Бывшую жену Шнурова заметили на концерте артиста на Бали

Бывшая жена Шнурова Абрамова посетила концерт артиста на Бали

На концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на Бали пришла бывшая жена артиста Ольга Абрамова. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Антиглянец».

На видео экс-супруга музыканта находится рядом со сценой и разговаривает с неизвестным мужчиной, тогда как Шнуров исполняет композицию «Супер Гуд». Предположительно, Абрамова находилась в зоне, где располагалась команда «Ленинграда».

Ранее были раскрыты детали раздела имущества Сергея Шнурова с бывшей женой.

В сентябре Абрамова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, обвинила супругу Шнурова в его загубленной карьере.