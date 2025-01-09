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10:21, 9 января 2025Культура

Бывшую жену Шнурова заметили на концерте артиста на Бали

Бывшая жена Шнурова Абрамова посетила концерт артиста на Бали
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

На концерт лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова на Бали пришла бывшая жена артиста Ольга Абрамова. Соответствующими кадрами делится Telegram-канал «Антиглянец».

На видео экс-супруга музыканта находится рядом со сценой и разговаривает с неизвестным мужчиной, тогда как Шнуров исполняет композицию «Супер Гуд». Предположительно, Абрамова находилась в зоне, где располагалась команда «Ленинграда».

Ранее были раскрыты детали раздела имущества Сергея Шнурова с бывшей женой.

В сентябре Абрамова подала на развод с музыкантом после шести лет брака. Журналистка Ксения Собчак, в свою очередь, обвинила супругу Шнурова в его загубленной карьере.

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