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15:26, 9 января 2025Забота о себе

Диетолог оценила два популярных метода похудения

Диетолог Жарикова предупредила, что вода с лимоном не способствует похудению
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Vivek Doshi / Unsplash

Существует множество методов похудения, но не все они эффективны, предупредила диетолог Евгения Жарикова. Самые популярные из них эксперт оценила в разговоре с изданием 76.ru.

Жарикова назвала мифом утверждение, будто вода с лимоном помогает сбросить вес. По ее словам, такой напиток лишь улучшает усвоение пищи и решает проблему пониженной кислотности желудка, но никак не способствует расщеплению жиров.

Еще одним популярным заблуждением диетолог считает и убеждение, что можно похудеть, отказавшись от еды после шести часов вечера. «Время употребления пищи не имеет большого значения, важнее общее количество потребляемых калорий за день, и то, что вы едите вечером. Не стоит ложиться спать голодным, так как голод может спровоцировать бессонницу, а из-за нарушения сна организм не получит необходимую энергию, но восполнит ее с помощью еды — это может привести к перееданию», — объяснила диетолог, посоветовав есть за два с половиной-три часа до сна.

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