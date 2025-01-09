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17:56, 9 января 2025Спорт

Генменеджер клуба НХЛ объяснил поездку в Россию

Генменеджер «Монреаля» Хьюз заявил, что не жалеет о поездке в Россию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bernard Brault / Reuters

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Кент Хьюз объяснил решение совершить поездку в Санкт-Петербург. Об этом сообщает Sportsnet.

Функционер отметил, что визит был рабочим. «Никаких сожалений. Нас критиковали в основном с политической стороны», — заявил Хьюз.

Он также отметил, что хотел вживую посмотреть на игру российского форварда СКА Ивана Демидова, задрафтованного «Канадиенс». «Я хотел посмотреть, на каком этапе его игра, поговорить с ним снова лицом к лицу», — добавил Хьюз.

Демидов был задрафтован «Монреалем» под пятым номером в июне прошлого года. В нынешнем сезоне 19-летний форвард провел 41 матч в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых забросил 13 шайб и сделал 19 результативных передач.

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