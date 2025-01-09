Кандидат в президенты Белоруссии выступила за сокращение президентского срока

Кандидат в президенты РБ Канопацкая выступила за сокращение президентского срока

Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая заявила, что нужно законодательно ограничить двумя четырехлетними сроками пребывание на посту главы республики. Об этом говорится в ее предвыборной программе, размещенной в Telegram-канале.

Она заявила, что выступает за бескровный, цивилизованный, демократический переход власти в республике. Для этого Канопацкая предложила законодательно закрепить ограничение двумя четырехлетними сроками пребывание одного лица на президентском посту.

Ранее бывший главный редактор белорусского Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич опубликовал фото с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Виктором Бабарико из колонии. Целью встречи Протасевич назвал «передачу весточки» Бабарико от его родных.

