Крокодил утащил под воду военного на глазах у его товарища

В Зимбабве военный помог женщинам пересечь реку и стал жертвой крокодила

Военного из Зимбабве на глазах у его товарища утащил под воду крокодил. Об этом пишет ZimLive.com.

Трагический инцидент произошел 30 декабря возле города Квекве на реке Муньяти, которая сильно разлилась после недавних наводнений. Три женщины пришли на военную базу Кавинга, расположенную недалеко от берега реки. Они попросили одного из военнослужащих — Инносента Чикутурудзи — помочь им пересечь реку, но он отказал им. Услышавший их разговор 34-летний сержант Инвинка Гамунья вызвался сопроводить женщин и отправился с ними к воде, не предупредив командира об отлучке.

Спустя некоторое время Чикутурудзи послал за ним рядового Эманнуэля Усайвевху. Добравшись до реки, Усайвевха обнаружил, что Гамунья на другой стороне, а женщины, которым он помогал, уже ушли. Рядовой крикнул сержанту, чтобы тот немедленно возвращался. Гамунья прошел около семи метров в воде, когда вдруг начал кричать.

Усайвевха быстро понял, что товарища тянет на глубину крокодил. Он стал кидать в хищника камни, надеясь, что тот отпустит мужчину, но все было напрасно. Военный исчез под поверхностью воды примерно в 50 метрах от места нападения. Тело Гамуньи и крокодила-людоеда найти не удалось, несмотря на все усилия дайверов и полиции.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал рабочего, который рыбачил у реки. 49-летний Салим из населенного пункта Лутгон пропал в четверг, 19 декабря.

