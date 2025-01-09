На Западе раскритиковали Байдена на фоне пожаров в Калифорнии

Журналист Боуз: Байден отправляет миллиарды Украине, пока его страна горит

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал президента США Джо Байдена на фоне мощных пожаров в Калифорнии. Своими рассуждениями он поделился в посте, доступном в его аккаунте на платформе X.

«Последнее оскорбление от человека, который не проявил ничего, кроме презрения к народу США и миллионам погибших на Украине. Его собственная страна буквально горит, в то время как он отправляет миллиарды диктатору. Это мерзко», — высказался о Байдене западный журналист.

Ранее американский миллиардер Илон Маск раскритиковал власти США, назвав руководство Калифорнии худшим в стране. Он прокомментировал пост одного из пользователей, который пожаловался на правительство штата. В публикации утверждается, что к разрушительным пожарам привела «неудачная политика» калифорнийского губернатора Гэвина Ньюсома по управлению лесными и водными ресурсами.

Американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, подсчитала, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе составит от 52 до 57 миллиардов долларов. По словам главного метеоролога компании Джонатана Портера, это уже один из самых масштабных лесных пожаров в истории Калифорнии.