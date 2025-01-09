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13:49, 9 января 2025Культура

Песков пожелал Кеосаяну выздоровления

Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил пожелания выздоровления российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну. Его слова приводит ТАСС.

«Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков в ходе конференц-кола с журналистами.

Ранее сообщалось, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Его супруга Маргарита Симоньян объяснила, что у ее мужа уже давно серьезные проблемы с сердцем. «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — сказала она.

Издание Baza выяснило, что 59-летний кинематографист и телеведущий попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.

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