Песков пожелал Кеосаяну выздоровления

Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления Тиграну Кеосаяну

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил пожелания выздоровления российскому режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну. Его слова приводит ТАСС.

«Да, это мой друг, и он сейчас болеет. И мы желаем ему скорейшего выздоровления», — сказал Песков в ходе конференц-кола с журналистами.

Ранее сообщалось, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть и впал в кому. Его супруга Маргарита Симоньян объяснила, что у ее мужа уже давно серьезные проблемы с сердцем. «Тех, кто любит Тиграна, осмелюсь попросить молиться за него», — сказала она.

Издание Baza выяснило, что 59-летний кинематографист и телеведущий попал в больницу в конце декабря. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое.