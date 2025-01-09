Полина Гагарина похвасталась фигурой в бикини

Российская певица Полина Гагарина похвасталась фигурой в раздельных купальниках

Российская певица Полина Гагарина похвасталась фигурой в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя поп-исполнительница поделилась снимками с пляжного отдыха. Так, на одном кадре знаменитость предстала в раздельном купальнике, состоящем из розового бюстгальтера-бандо и черных плавок с высокой посадкой.

В то же время на другом фото Гагарина продемонстрировала фигуру в бикини, оформленном поясом. На последнем снимке она была запечатлена в розовом купальнике, бретели которого оголяли ее плечи.

В ноябре прошлого года репортер уличил Полину Гагарину в появлении на публике с фальшивыми бриллиантами.