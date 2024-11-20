Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:37, 20 ноября 2024Ценности

Полину Гагарину уличили в появлении на публике с фальшивыми бриллиантами

Ведущий Георгий Иващенко уличил Полину Гагарину в ношении фальшивых бриллиантов
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российскую певицу Полину Гагарину уличили в ношении поддельных бриллиантов. Видео с ковровой дорожки премии публикует StarHit.

37-летняя исполнительница поговорила на мероприятии с ведущим «ШБ-шоу» Георгием Иващенко. Гагарина появилась на публике в алом вечернем платье. Репортер решил проверить подлинность драгоценных камней в украшениях знаменитости с помощью специального прибора и выяснил, что на самом деле они фальшивые.

Материалы по теме:
«Они не служат богу» Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
«Они не служат богу»Balenciaga обвинили в пропаганде педофилии. Что грозит самому популярному бренду одежды в мире?
30 ноября 2022
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца: во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
Мужчины на поводке, полуголые модели и длинные щупальца:во что дизайнеры превратили свои шоу на Неделе моды в Лондоне?
23 февраля 2022

«Какая паль?! Не тыкай, пожалуйста, своей палочкой, мне жалко — вдруг ты поцарапаешь!» — возмутилась артистка и уточнила, что вышла в свет в ювелирных изделиях люксового бренда Mercury.

В октябре Полина Гагарина похвасталась фигурой в спортзале.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Пенсии всех россиян вырастут с 1 января 2025 года. Какую прибавку они получат?

      На Западе заявили о планах Ирана сократить запасы урана

      Стала известна возможная дата президентских выборов в Абхазии

      В РФС рассказали об изменении отношений с УЕФА

      Загадочное «инопланетное существо» вынесло на пляж

      В МВД перечислили обязательные отметки в паспорте гражданина России. Их должно быть две

      Беспилотник уничтожили над Калужской областью

      В Китае оценили сокращение поставок сжиженного газа из России

      В США оценили решение Зеленского ударить по России ракетами ATACMS

      Южнокорейский депутат заявил об участии северокорейских военных в боях на стороне России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше