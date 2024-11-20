Полину Гагарину уличили в появлении на публике с фальшивыми бриллиантами

Ведущий Георгий Иващенко уличил Полину Гагарину в ношении фальшивых бриллиантов

Российскую певицу Полину Гагарину уличили в ношении поддельных бриллиантов. Видео с ковровой дорожки премии публикует StarHit.

37-летняя исполнительница поговорила на мероприятии с ведущим «ШБ-шоу» Георгием Иващенко. Гагарина появилась на публике в алом вечернем платье. Репортер решил проверить подлинность драгоценных камней в украшениях знаменитости с помощью специального прибора и выяснил, что на самом деле они фальшивые.

«Какая паль?! Не тыкай, пожалуйста, своей палочкой, мне жалко — вдруг ты поцарапаешь!» — возмутилась артистка и уточнила, что вышла в свет в ювелирных изделиях люксового бренда Mercury.

В октябре Полина Гагарина похвасталась фигурой в спортзале.