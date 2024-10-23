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10:45, 23 октября 2024Ценности

Полина Гагарина похвасталась фигурой в спортзале

Певица Полина Гагарина в лосинах и топе похвасталась прессом в спортзале

Кадр: @gagara1987

Российская певица Полина Гагарина похвасталась фигурой в спортзале. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя знаменитость показала кадры с тренировки, во время которой она использовала специальные резинки с натяжением в качестве инвентаря.

Звезда надела черные лосины и светлый облегающий топ на широких бретелях и завязала волосы в хвост. Исполнительница продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру с кубиками пресса. «Сделала все, что могла», — подписала она.

В июле Полина Гагарина станцевала на пирсе в купальнике. Комплект состоял из плавок и бюстгальтера-бандо. Кроме того, исполнительница примерила прозрачную белую мини-юбку крупной вязки.

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      Екатерина Ештокина
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