Полина Гагарина в купальнике станцевала на пирсе

Полина Гагарина станцевала в оранжевом купальнике и прозрачной юбке на пирсе

Российская певица Полина Гагарина станцевала в откровенном наряде на пирсе. Соответствующее видео появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В опубликованном ролике 37-летняя знаменитость исполнила танцевальные движения, надев оранжевый раздельный купальник. Упомянутый комплект состоял из плавок и бюстгальтера-бандо. Кроме того, исполнительница примерила прозрачную белую мини-юбку крупной вязки. При этом она продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Вдобавок звезда распустила короткие светлые волосы и отказалась от косметики на лице. «Ищите меня на всех танцполах Москвы», — иронично подписала она.

Ранее в июле Полина Гагарина показала фигуру в откровенном виде. Исполнительница разместила снимок, на котором она предстала, лежа на каменистом пляже у воды в белом раздельном купальнике.