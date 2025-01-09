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14:25, 9 января 2025Мир

Премьеру Бельгии прислали письма с токсичным порошком

Politico: В офис премьера Бельгии де Кро прислали письма с токсичным порошком
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Александр Де Кро

Александр Де Кро. Фото: Johanna Geron / Reuters

Неизвестный прислал в офис премьер-министра Бельгии Александра де Кро письма с токсичным порошком. Об этом сообщает европейское издание Politico.

«Сотрудница канцелярии премьер-министра Бельгии Александра Де Кро была госпитализирована в конце ноября прошлого года после контакта с токсичным порошком в его офисе», — говорится в материале.

Отмечается, что инцидент случился еще 22 ноября 2024 года, однако прокуратура Бельгии сообщила об этом только во вторник, когда пришли результаты анализа токсичного вещества. В письмах находился стрихнин — вещество, использующееся в сельском хозяйстве для борьбы с мелкими грызунами.

Пресс-секретарь премьера Бельгии Баренд Лейтс рассказал, что женщина пострадала при вскрытии письма. После случившегося она попала в больницу. Сейчас женщина находится в хорошем состоянии. Больше никто из сотрудников офиса не пострадал.

Аналогичные письма были обнаружены в офисе министра внутренних дел Бельгии 20 ноября и 9 декабря, при этом сообщений о пострадавших не было.

В феврале прошлого года полиция Бельгии нашла в правительственных учреждениях Брюсселя письма с ядовитым веществом бруцином. Они были обнаружены в брюссельском Дворце Правосудия, где заседает министр юстиции. Также странную находку обнаружили в здании госбезопасности страны.

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