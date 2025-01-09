Пятикратный олимпийский чемпион лишился всех медалей Игр из-за лесных пожаров

Пятикратный олимпийский чемпион Холл лишился медалей Игр из-за лесных пожаров

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл лишился всех завоеванных медалей Игр из-за пожара в его доме в Калифорнии. Об этом сообщает Swimming World Magazine.

7 января лесные пожары добрались до дома Холла. 50-летний спортсмен успел покинуть жилище, но забрать все ценности не смог. Помимо пяти золотых медалей Игр американца, огонь уничтожил три серебряные и две бронзовые награды. Здание сгорело полностью.

«Жизнь может наносить довольно сильные удары, и вчера Гэри получил один из них. Сегодня ему придется начинать жизнь заново с нуля», — заявил отец спортсмена Гэри Холл — старший.

Американец побеждал и брал медали на Играх 1996, 2000 и 2004 годов. Он взял три золота в эстафетах и дважды становился первым на дистанции 50 метров вольным стилем.