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10:52, 9 января 2025Культура

Роберт Паттинсон тайно женился

Daily Mail: Роберт Паттинсон и Сьюки Уотерхаус сыграли тайную свадьбу на Карибах
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images

Британский актер Роберт Паттинсон и модель и актриса Сьюки Уотерхаус сыграли тайную свадьбу на Карибских островах. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам источника газеты, торжество прошло в новогоднюю ночь на карибском курорте. «Они были такими милыми и добрыми, с ними была и их крошка-дочь в очаровательном платье подружки невесты», — сказала девушка, представившаяся официанткой резорт-отеля.

Инсайдер добавила, что «их семья тоже была там», подчеркнув, что это была «такая милая свадьба».

В марте звезда «Сумерек» впервые стал отцом. Паттинсон и Уотерхаус состоят в отношениях с 2018 года. О том, что актер и его возлюбленная ждут ребенка, стало известно в ноябре 2023 года.

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