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17:34, 9 января 2025Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 9 до 12 января
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Sergey Lantyukhov / News.ru / Globallookpress.com

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в период с 9 по 12 января в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея будет лавиноопасно выше 1,5 тысячи метров.

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В связи с этим сотрудники МЧС призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — добавили спасатели. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее стало известно, что в январе после новогодних праздников цены на перелеты по внутренним направлениям снизятся в среднем на 30 процентов, а по зарубежным — на 14 процентов, считают аналитики «Авиасейлс». Среди популярных внутренних направлений больше всего подешевеют авиабилеты в Казань — в среднем на 45 процентов.

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