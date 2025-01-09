Седокова отменила гастроли после трагедии с бывшим мужем

Анна Седокова отменила гастроли после ухода экс-супруга Яниса Тиммы из жизни

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова отменила гастрольный тур после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом aif.ru рассказал продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

По словам медиаменеджера, перед Новым годом исполнительница находилась «в очень плачевном» и «тяжелом» состоянии. «На ближайший месяц-два гастрольный тур у нее отменился», — добавил он.

Ранее сестра спортсмена Лелде Жандецка сообщила, что семья Яниса Тиммы не получила обещанные от Анны Седоковой деньги.

17 декабря исполнительница была госпитализирована с нервным срывом на фоне новостей об уходе спортсмена из жизни. Она выложила видео из частной клиники — на нем она лежит на медицинской кушетке под капельницей и плачет.

Седокова и Тимма заключили брак 6 сентября 2020 года. В октябре 2024 года певица подала на развод. В декабре они развелись.