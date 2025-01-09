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21:55, 9 января 2025Россия

Серия взрывов произошла над Воронежем

Shot: Серия взрывов произошла над Воронежем, сработала система ПВО
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Серия взрывов произошла над Воронежем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Предварительно, сработала система ПВО. Местные жители сообщают о вспышках в небе. В данный момент официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что Нововоронежская атомная электростанция работает в штатном режиме после удара беспилотного летательного аппарата. Радиационный фон вокруг Нововоронежской АЭС также находится в норме и не представляет угрозы для окружающей среды.

4 января в Воронеже и пригороде дежурными средствами противовоздушной обороны были подавлены не менее пяти украинских дронов.

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