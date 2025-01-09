Состояние Седоковой после трагедии с бывшим мужем описали словом «страшно»

Продюсер Дворцов: Певица Анна Седокова до сих пор находится в больнице

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова до сих пор находится в больнице после трагедии, произошедшей с ее бывшим мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом в беседе с aif.ru заявил продюсер и шоумен Сергей Дворцов.

«Сегодня я стою горою за Анну Седокову. Мы коллеги. Я видел эту пару. Анна правда любила Яниса. Что сегодня творится с Анной — страшно. Она до сих пор находится в больнице с нервным срывом», — сказал медиаменеджер.

Дворцов также поделился, что ему стали поступать угрозы из Латвии и США после того, как он публично поддержал певицу. Продюсер добавил, что обвинять артистку в произошедшей трагедии — «это чересчур». «Нет никакой доказательной базы! Нужно прекратить травлю в отношении Ани и ее семьи. Она этого не заслуживает», — заключил он.

Ранее стало известно, что Анна Седокова отменила гастрольный тур.

17 декабря исполнительница была госпитализирована с нервным срывом на фоне новостей об уходе спортсмена из жизни. Она выложила видео из частной клиники — на нем она лежит на медицинской кушетке под капельницей и плачет.