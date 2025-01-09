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13:28, 9 января 2025Экономика

Глыба льда рухнула с крыши дома на петербурженку

«Фонтанка»: петербурженку госпитализировали после падения наледи с крыши
Виктория Клабукова

В Санкт-Петербурге глыба льда рухнула на голову 24-летней горожанки. Кадры с места происшествия публикует «Фонтанка».

Инцидент произошел возле дома на улице Правды в центре Северной столицы. Льдина соскользнула с крыши здания, когда девушка проходила мимо. Петербурженку госпитализировали с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами и ссадинами на голове. На данный момент состояние пострадавшей оценивается как удовлетворительное.

Аналогичный инцидент в тот же день произошел на улице Заусадебной в Приморском районе Петербурга. Сосулька упала на голову местному жителю, в результате чего он травмировал нос. Кроме того, от падения наледи пострадали два автовладельца. Глыбы повредили машины на набережной канала Грибоедова и Среднем проспекте Васильевского острова.

Ранее в том же российском городе глыба льда, сорвавшись с кровли, рухнула на проходившую мимо школьницу. Девочку доставили в больницу, медики диагностировали у ребенка ушиб мягких тканей.

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