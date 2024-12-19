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13:33, 19 декабря 2024Экономика

Глыба льда упала на голову ребенку в Петербурге

В Санкт-Петербурге глыба льда упала с крыши на шедшую из музея школьницу
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: schankz / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге глыба льда упала с крыши на проходившую мимо школьницу. Девочку госпитализировали, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Стародеревенской улице. Девочка шла из Музея оптики, когда с крыши сорвалась наледь и упала ей на голову. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, медики диагностировали пострадавшей ушиб мягких тканей.

Другие подробности о состоянии школьницы не раскрываются. По факту произошедшего специалисты проводят проверку.

До этого глыба льда с крыши дома рухнула на пенсионерку в Пермском крае. Инцидент произошел в марте возле дома на улице Подлесной. В результате 71-летняя женщина получила травмы, ей понадобилось длительное лечение. Ответственных за случившееся искать никто не стал.

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