Глыба льда упала на голову ребенку в Петербурге

В Санкт-Петербурге глыба льда упала с крыши на шедшую из музея школьницу

В Санкт-Петербурге глыба льда упала с крыши на проходившую мимо школьницу. Девочку госпитализировали, сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Стародеревенской улице. Девочка шла из Музея оптики, когда с крыши сорвалась наледь и упала ей на голову. Ребенка госпитализировали в детскую больницу, медики диагностировали пострадавшей ушиб мягких тканей.

Другие подробности о состоянии школьницы не раскрываются. По факту произошедшего специалисты проводят проверку.

До этого глыба льда с крыши дома рухнула на пенсионерку в Пермском крае. Инцидент произошел в марте возле дома на улице Подлесной. В результате 71-летняя женщина получила травмы, ей понадобилось длительное лечение. Ответственных за случившееся искать никто не стал.