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20:08, 7 ноября 2024Экономика

В российском регионе на пенсионерку рухнула глыба льда

В Пермском крае на пенсионерку рухнула глыба льда
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Пермском крае на пенсионерку упала глыба льда с крыши дома. Внимание на ситуацию в российском регионе обратили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в марте возле дома на улице Подлесной — глыба рухнула на 71-летнюю женщину. В результате та получила травмы, ей понадобилось длительное лечение. Однако ответственных за случившееся искать никто не стал.

Дочь пострадавшей обратилась к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Увидев обращение, он дал поручение главе следственного управления СК возбудить уголовное дело и подготовить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, а по завершении расследования — о его результатах. В пресс-службе уточнили, что исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

В конце октября стало известно, что жительница Челябинска отсудила у коммунальщиков 40 тысяч рублей за падение на мокрой грязи у дома.

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