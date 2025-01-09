Ученые предрекли США девятибалльное землетрясение и 30-метровое цунами

Daily Mail: США предрекли девятибалльное землетрясение и 30-метровое цунами

Американские ученые призвали власти США как можно быстрее обратить внимание на тревожные прогнозы относительно сейсмологической обстановки. Об этом сообщает Daily Mail.

Новое исследование, проведенное специалистами из Колумбийского университета, показало, что побережью Соединенных Штатов угрожает потенциально разрушительное цунами и мощное землетрясение до 9 баллов.

Помимо этого, ученые обнаружили четыре опасные зоны разломов, расположенные вдоль побережья — от южной Канады до северной Калифорнии. Разломы представляют собой реальный риск возникновения сильнейших землетрясений, что, в свою очередь, может привести к образованию цунами.

Ранее сообщалось, что разрушительные лесные пожары в американской Калифорнии лишили жилья Пэрис Хилтон, Бена Аффлека и нескольких других звезд Голливуда. Природные пожары в США начались во вторник, 7 января. В округе Лос-Анджелес зафиксировано три пожара: очаги возгораний располагаются в пригороде Пасадены, сельской части долины Сан-Фернандо и прибрежном районе Пасифик-Палисейдс, который за пару дней выгорел полностью.

Также стало известно, что американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб от пожаров в Калифорнии почти в 50 миллиардов долларов. Проживающий в штате Калифорния россиянин Егор Ушков заявил, что из-за лесных пожаров почти полностью сгорел популярный прибрежный город Малибу.