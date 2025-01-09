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20:23, 9 января 2025Экономика

Ущерб от пожаров в Калифорнии оценили

JPMorgan Chase: Ущерб от пожаров в Калифорнии оценивается почти в $50 млрд
Вячеслав Агапов

Фото: Damian Dovarganes / AP

Американский банк JPMorgan Chase оценил ущерб от пожаров в Калифорнии почти в 50 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

По оценкам кредитной организации, за сутки ожидаемый экономический ущерб от стихии вырос более чем в два раза. Страховые потери при этом могут превысить 20 миллиардов долларов, отмечают в письме клиентам.

Проживающий в штате Калифорния россиянин Егор Ушков заявил, что из-за лесных пожаров почти полностью сгорел популярный прибрежный город Малибу.

«Голливудские холмы горят, стараются тушить, пролетают вертолеты, но только тушат, но очаг опять воспламеняется. Очень сильно горит район Санта-Моника и Малибу. Последний сгорел практически весь. Сейчас Малибу уже не существует, хотя там безумно красиво, красивые пейзажи, очень дорогие дома», — заявил он.

Американская компания AccuWeather, которая занимается прогнозированием погоды, полагает, что ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе составит от 52 до 57 миллиардов долларов. Как заявил главный метеоролог компании Джонатан Портер, это один из самых масштабных лесных пожаров в истории штата.

Ирландский журналист Чей Боуз выступил с критикой против президента США Джо Байдена. По его словам, глава государства не проявил ничего, кроме презрения к народу США, — в то время как его собственная страна буквально горит, президент отправляет миллиарды долларов Владимиру Зеленскому на покупку вооружения.

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