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00:36, 9 января 2025Наука и техника

Ученый предрек мощные вспышки на Солнце в 2025 году

Сотрудник РАН Язев: в 2025 году на Солнце будут особенно мощные вспышки
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Frank Hammerschmidt / dpa / Global Look Press

В 2025 году на Солнце будут происходить особенно мощные вспышки. Об этом «Известиям» рассказал старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

«Пик [11-летнего солнечного] цикла мы уже прошли. Однако, как показывает опыт, на спаде цикла тоже возможны сильные солнечные вспышки. Поэтому можно ожидать, что в 2025 году вспышки на Солнце могут быть особенно мощными», — предрек он.

По его словам, солнечные вспышки сами по себе не угрожают людям, однако попадание выброса большого количества заряженных частиц на Землю может спровоцировать сильные магнитные бури.

Ранее на Солнце произошли шесть мощных вспышек, одна из них высочайшего класса Х. Вспышка Х1.1 продолжалась 24 минуты, и это уже второе подобное явление в текущем году — 3 января также произошла мощнейшая вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут.

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