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13:25, 4 января 2025Наука и техника

Шесть мощных вспышек зарегистрировали на Солнце

На Солнце произошли 6 мощных вспышек, одна из них высочайшего класса Х
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pxhere

На Солнце произошли шесть мощных вспышек, одна из них высочайшего класса Х. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Института прикладной геофизики (ИПГ).

Вспышки были зарегистрированы 4 января в 01:41 по московскому времени. Вспышка Х1.1 продолжалась 24 минуты. Это уже второе подобное явление — 3 января также произошла мощнейшая вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут.

Еще 4 января были зарегистрированы пять вспышек класса М: M7.6, M1.5, M5.8, M1.9, M2.3.

Ранее сообщалось, что Солнце 4 января приблизится на минимальное расстояние к Земле. Для жителей планеты Солнце будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году.

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