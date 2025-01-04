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05:34, 4 января 2025Экономика

Солнце приблизится на минимальное расстояние к Земле

Солнце 4 января приблизится на минимальное расстояние к Земле
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетВспышки на солнце:

Фото: Unsplash

Солнце 4 января приблизится на минимальное расстояние к Земле. Об этом сообщили в Московском планетарии, передает РИА Новости.

Отмечается, что для жителей планеты Солнце будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году.

3 января на Солнце произошла первая с начала года мощная вспышка класса Х. Зарегистрированная вспышка Х1.2 была продолжительностью 20 минут.

Также уточнялось, что одна из мощнейших вспышек за 2024 год была зафиксирована на Солнце в конце декабря 2024 года. По словам доктора физико-математических наук, профессора РАН, руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, две вспышки высшего рентгеновского класса Х произошли утром 30 декабря в 07:14 и 07:31 по московскому времени.

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