Солнце приблизится на минимальное расстояние к Земле

Солнце 4 января приблизится на минимальное расстояние к Земле

Солнце 4 января приблизится на минимальное расстояние к Земле. Об этом сообщили в Московском планетарии, передает РИА Новости.

Отмечается, что для жителей планеты Солнце будет наблюдаться как самое большое светило в 2025 году.

3 января на Солнце произошла первая с начала года мощная вспышка класса Х. Зарегистрированная вспышка Х1.2 была продолжительностью 20 минут.

Также уточнялось, что одна из мощнейших вспышек за 2024 год была зафиксирована на Солнце в конце декабря 2024 года. По словам доктора физико-математических наук, профессора РАН, руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, две вспышки высшего рентгеновского класса Х произошли утром 30 декабря в 07:14 и 07:31 по московскому времени.