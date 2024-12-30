Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:56, 30 декабря 2024Наука и техника

На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за 2024 год

Астроном Богачев: на Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за 2024 год
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Одна из мощнейших вспышек за 2024 год зафиксирована на Солнце, рассказал доктор физико-математических наук, профессор РАН, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам ученого, две вспышки высшего рентгеновского класса Х произошли утром 30 декабря в 07:14 и в 07:31 по московскому времени. «Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю», — предупредил он.

Материалы по теме:
Тихий монстр В центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
Тихий монстрВ центре Млечного Пути произошел мощный взрыв. Чем это грозит?
16 августа 2019
Дали сигнал Как астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
Дали сигналКак астрономы приблизились к разгадке самого странного космического явления
5 января 2020

Богачев уточнил, что, согласно прогнозам, выбросы массы от взрыва достигнут Земли в середине дня 31 декабря. Они спровоцируют северные сияния, которые можно будет увидеть в том числе и в новогоднюю ночь.

Ранее вспышки на Солнце балла Х были зафиксированы 29 декабря. Пик излучения был зарегистрирован в 10:18.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Год назад жизнь разделилась на до и после». Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода в годовщину трагедии

      Путин поздравил иностранных лидеров с новогодними праздниками

      Медведчук назвал 2024 год трагическим для Зеленского

      Российский гроссмейстер сравнил зарплаты шахматистов и футболистов

      В Германии призвали ограничить соцсеть X после заявлений Маска

      Назначен новый глава Военно-строительной компании Минобороны

      Президента Южной Кореи захотели арестовать

      Российские войска нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины

      Известному стендап-комику вынесли приговор за оскорбление Лукашенко

      В аэропорту Актау произошел инцидент с самолетом из Баку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше