На Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за 2024 год

Астроном Богачев: на Солнце произошла одна из мощнейших вспышек за 2024 год

Одна из мощнейших вспышек за 2024 год зафиксирована на Солнце, рассказал доктор физико-математических наук, профессор РАН, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев. Его слова приводит РИА Новости.

По словам ученого, две вспышки высшего рентгеновского класса Х произошли утром 30 декабря в 07:14 и в 07:31 по московскому времени. «Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю», — предупредил он.

Богачев уточнил, что, согласно прогнозам, выбросы массы от взрыва достигнут Земли в середине дня 31 декабря. Они спровоцируют северные сияния, которые можно будет увидеть в том числе и в новогоднюю ночь.

Ранее вспышки на Солнце балла Х были зафиксированы 29 декабря. Пик излучения был зарегистрирован в 10:18.

