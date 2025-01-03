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16:54, 3 января 2025Наука и техника

На Солнце произошла первая в 2025 году мощная вспышка класса Х

На Солнце произошла первая с начала года мощная вспышка класса Х
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NASA / GSFC / Solar Dynamics Observatory / Reuters

На Солнце произошла первая с начала года мощная вспышка класса Х. Об этом 3 января сообщили на сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.

В сообщении сказано, что зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут.

Одна из мощнейших вспышек за 2024 год была зафиксирована на Солнце в конце декабря 2024 года. По словам доктора физико-математических наук, профессора РАН, руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева, две вспышки высшего рентгеновского класса Х произошли утром 30 декабря в 07:14 и 07:31 по московскому времени.

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