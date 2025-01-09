Украину заподозрили в обмане союзников

Hill: Украина могла преувеличить потери, чтобы получить больше помощи от Запада

Власти Украины могли предоставить неверную информацию о потерях, чтобы получить больше помощи от западных союзников. Об этом пишет издание The Hill.

В статье отмечается, что Киев, «отчаянно ожидающий помощи» от партнеров, мог преувеличить потери. «Запад колеблется с поставками как вопросом политики», — говорится в материале.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получила лишь десять процентов от одобренной конгрессом США помощи. До этого он обвинил Запад в нарушении обещания по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы.