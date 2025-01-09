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01:46, 9 января 2025Мир

Украину заподозрили в обмане союзников

Hill: Украина могла преувеличить потери, чтобы получить больше помощи от Запада
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Власти Украины могли предоставить неверную информацию о потерях, чтобы получить больше помощи от западных союзников. Об этом пишет издание The Hill.

В статье отмечается, что Киев, «отчаянно ожидающий помощи» от партнеров, мог преувеличить потери. «Запад колеблется с поставками как вопросом политики», — говорится в материале.

В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получила лишь десять процентов от одобренной конгрессом США помощи. До этого он обвинил Запад в нарушении обещания по поставкам Киеву систем противовоздушной обороны (ПВО) до зимы.

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