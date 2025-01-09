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13:21, 9 января 2025Мир

В Кремле высказались о желании Турции вступить в ЕС

Песков: Турция хочет вступить в ЕС, но союз не отвечает взаимностью
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Pool / Reuters

Турция хочет вступить в Европейский союз (ЕС), однако объединение не отвечает ей взаимностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Турция, например, тоже хочет быть членом ЕС, но не встречает взаимности», — отметил Песков, оценивая возможность вхождения Армении в объединение.

Ранее официальный представитель Кремля подчеркнул, что проект евроассоциации Армении является суверенным правом Еревана.

В ноябре 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в предвзятом отношении к своей стране при рассмотрении ее вхождения в объединение.

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