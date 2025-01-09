В Кремле высказались о желании Турции вступить в ЕС

Песков: Турция хочет вступить в ЕС, но союз не отвечает взаимностью

Турция хочет вступить в Европейский союз (ЕС), однако объединение не отвечает ей взаимностью. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Турция, например, тоже хочет быть членом ЕС, но не встречает взаимности», — отметил Песков, оценивая возможность вхождения Армении в объединение.

Ранее официальный представитель Кремля подчеркнул, что проект евроассоциации Армении является суверенным правом Еревана.

В ноябре 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в предвзятом отношении к своей стране при рассмотрении ее вхождения в объединение.