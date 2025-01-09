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15:20, 9 января 2025Мир

В МИД России осудили нападение на дворец президента Чада

МИД России осудил нападение на президентский дворец в столице Чада
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Министерство иностранных дел (МИД) России осудило вооруженное нападение на президентский дворец в столице Чада. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Москва решительно осуждает террористическую вылазку, направленную против легитимного руководства Республики Чад», — говорится в публикации.

Ранее дворец президента в столице Чада подвергся нападению. Группа неизвестных вооруженных людей атаковала резиденцию главы государства в Нджамене в среду, 8 января, около 20:45 по местному времени. Предположительно, нападение совершили боевики «Боко Харам» (запрещенная в России террористическая организация).

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