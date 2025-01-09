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12:06, 9 января 2025Экономика

В Молдавии упрекнули Санду в наращивании долга за российский газ

Шор: более 50 % долга Молдавии перед РФ за газ была накоплена в 2011-2015 годах
Анатолий Акулов (редактор)
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Marton Monus / Reuters

Более половины задолженности компании «Молдовагаз» перед российским энергохолдингом «Газпром» была накоплена во время нахождения у власти в республике коалиции проевропейских партий. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер Блока оппозиционных партий «Победа» Илан Шор.

Он отметил, что более 50 процентов (394 миллиона долларов) от суммарной задолженности в размере 709 миллионов долларов была сформирована с 2011 по 2015 год. В это время действующий президент республики Майя Санду была членом правительства и могла повлиять на ситуацию, однако не сделала этого. «Из-за них мы оказались в критической ситуации», — отметил Шор.

Еще 10,7 миллиона долларов долга, «а также просрочки в оплате за все это время», были накоплены в сентябре 2021 года, добавил он. Из-за того, что Санду настаивает на отсутствии задолженности республики перед «Газпромом», «наши граждане должны сидеть без света, топить дома дровами и гадать, будет ли у них завтра газ», посетовал Шор.

Единственным выходом из кризисного положения, по его мнению, станет оплата руководством «Молдовагаз» всей задолженности перед российским энергохолдингом. «Нужно оплатить долг и договориться с «Газпромом» об условиях контракта с учетом всех текущих обстоятельств», — резюмировал он.

По итогам аудиторской проверки, проведенной аналитиками норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance, власти Молдавии признали только около 9 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом». Остальную сумму претензий энергохолдинга Санду отказалась считать обоснованной и назвала ее проблемой самого концерна. В «Газпроме», в свою очередь, предупредили, что поставки газа в Молдавию прекратятся с 1 января 2025 года.

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