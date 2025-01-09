В России дали оценку положению ВСУ в Курской области

Политолог Марков: у ВСУ нет военных стратегических перспектив в Курской области

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет никаких военных стратегических перспектив в Курской области. Такую оценку положению украинских подразделений на занятой ими территории региона дал российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По словам Маркова, еще занятые ВСУ земли удерживаются ими ценой «огромных чудовищных потерь».

«При этом никаких военных стратегических перспектив нет. Но цель таких боев — чисто политическая: показать силу и упорство украинской армии», — заявил эксперт.

Марков считает, что потенциальная поддержка Запада — единственное, зачем ВСУ продолжают вести бои в этом российском регионе.

Ранее в Британии заявили о катастрофе для ВСУ в зоне спецоперации. Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что за этот период украинские войска потерпели череду неудач на поле боя.