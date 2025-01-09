В России началась самая короткая рабочая неделя

В РФ началась самая короткая рабочая неделя в 2025 году, она продлится два дня

В России начинается самая короткая рабочая неделя в 2025 году. Она продлится два дня — 9 и 10 января.

Первая рабочая неделя в наступившем году будет самой короткой, так как жители России отдыхали на новогодних праздниках. Каникулы продлились 11 дней — с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года.

Следующая сокращенная неделя ожидается лишь на майские праздники. На них в 2025 году выпадет по четыре выходных дня. Отдыхать россияне будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

Ранее «Лента.ру» выяснила, когда выгоднее брать отпуск в 2025 году и как правильно рассчитать свои отпускные. В январе и мае традиционно меньше всего рабочих дней из-за длинных праздников. А значит, брать отпуск в эти месяцы невыгодно — придется мириться с потерями в деньгах.