В России подешевел бензин

СПбМТСБ: Бензин АИ-95 в России подешевел до 55,06 тысячи рублей за тонну

Бензин марки АИ-95 в России в первый день торгов подешевел почти на два процента. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

С начала торгов стоимость топлива марки «Премиум» упала до 55,06 тысячи рублей за тонну (минус 1,87 процента). В то же время цена бензина АИ-92 снизилась на 0,12 процента, до 52,873 тысячи рублей за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 1,48 процента, до 53,559 тысячи рублей за тонну, а зимнее — на 0,8 процента, до 69,655 тысячи рублей за тонну. Межсезонное топливо стало стоить на 2,54 процента меньше — 54,424 тысячи рублей за тонну.

За день топочный мазут подорожал на 0,64 процента, до 30,824 тысячи рублей за тонну, а сжиженные углеводородные газы (СУГ) выросли в цене на 3,71 процента, до 18,877 тысячи рублей за тонну.

Опрошенные «Российской газетой» эксперты предположили, что в 2025 году на АЗС сильнее всего подорожают марки высокооктанового бензина АИ-95 и АИ-98. Роста цен на топливо в этом году не миновать из-за повышения налоговой нагрузки — увеличения акцизов. Также в конечную цену бензина будет заложена подорожавшая логистика.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что экспорт бензина из России, который ограничили для стабилизации цен, разрешат только в случае избытка топлива на внутреннем рынке. Сейчас рынок нефтепродуктов в стране стабилен, и потребители полностью обеспечены бензином и дизельным топливом. Однако говорить о возможности возобновления поставок за рубеж пока рано.