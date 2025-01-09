В России восьмилетнему мальчику оторвало пальцы из-за покупки родителей

В Сочи восьмилетнему мальчику оторвало пальцы при взрыве петарды

В Сочи восьмилетний мальчик лишился пальцев. О происшествии в курортном городе сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Ребенок нашел купленную родителями пиротехнику дома. Заинтересовавшись находкой, второклассник решил поджечь одну из петард. В руках ребенка она взорвалась. На опубликованном рентгеновском снимке видно отсутствующие дистальные фаланги на его кистях — мальчику оторвало два пальца.

Ранее в Ленинградской области девятилетнему мальчику оторвало палец найденной им петардой. Это произошло на прогулке, на которую школьник вышел в компании сверстников.