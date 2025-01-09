В российский город пообещали вернуть скандальный памятник

В Тверскую область пообещали вернуть похожий на консервную банку памятник

В город Бологое Тверской области пообещали вернуть похожий на консервную банку памятник, который вызвал недоумение у жителей. О судьбе скандального монумента пишет «Подъем».

Речь идет об арт-объекте, который посвящен присвоению населенному пункту звания города трудовой доблести. Памятник установили 28 декабря, но уже через два дня закрыли тентом. Жители российского региона раскритиковали монумент — заметили лишнюю букву «н» в надписи «Леннинград» и заявили, что внешне конструкция напоминает консервную банку. Многие попросили убрать памятник насовсем.

В итоге арт-объект убрали, но на время устранения ошибки. «Вся конструкция не будет меняться, будет меняться ошибка, допущенная подрядчиком. Нужно было убирать, потому что то, что попытались сделать мобильно, не снимая основную конструкцию, некрасиво получилось. Это еще один повод поругать власти», — пояснила глава управления культуры администрации Ольга Комлева.

Депутат думы Бологовского округа Сергей Кормаков пригрозил властям города судебным иском в случае возвращения конструкции на место, так как считает установку памятника незаконной. Однако, по словам Комлевой, это не нужно было согласовывать с парламентариями — монумент одобрили власти региона и бюджетная комиссия. Сам же арт-объект глава ведомства назвала «прикольной штукой» и допустила, что его удастся вновь установить к 17 января.

Ранее жителей Калининграда возмутила скульптура обнаженного «хранителя города». Композиция выполнена из металла и представляет собой мужчину, держащего на плечах миниатюры городских достопримечательностей. Среди них Королевский замок, Кафедральный собор, Бранденбургские ворота и ворота Лебенихтского госпиталя. Фронтальный вид фигуры не вызвал вопросов у горожан — предметом широкого возмущения стал ее неприкрытый зад.

