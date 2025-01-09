Восьмилетний россиянин оказался в реанимации после отдыха с родителями

В Ленинградской области загоревшийся обогреватель обжег лицо 8-летнему мальчику

В Ленинградской области восьмилетний мальчик оказался в реанимации после отдыха с родителями на даче. Об этом пишет «Mash на Мойке» в Telegram.

По информации издания, на ребенка рухнул внезапно загоревшийся настенный обогреватель. В результате мальчик получил ожоги лица, шеи, рук и дыхательных путей. Школьника госпитализировали в Волоховскую межрайонную больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Причина происшествия не уточняется.

Ранее в Сочи взрыв петарды оторвал два пальца восьмилетнему мальчику. Как стало известно, ребенок нашел купленную родителями пиротехнику дома и решил поджечь.

Кроме того, в декабре взрыв банана во фритюре обжег руку 11-летней девочки из Санкт-Петербурга. Инцидент произошел во время кулинарного мастер-класса. При этом присутствовавший с детьми инструктор не смог оказать пострадавшей надлежащую первую помощь из-за отсутствия аптечки.

