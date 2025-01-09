Западной Европе предсказали очередной скачок цен на газ

Немецкий депутат Линдеманн: Без поставок из России газ в Европе может подорожать

Уже в январе 2025 года в Западной Европе могут серьезно вырасти цены на газ. Об этом заявил депутат берлинского парламента Гуннар Линдеманн. Его процитировали «Известия».

По его словам, это произойдет из-за прекращения поставок российского газа через Украину.

Как полагает Линдеманн, больнее всего это ударит по беднейшим жителям Германии и Австрии, которые могут не справиться с оплатой увеличившихся счетов. Как следствие, зимой такие люди рискуют остаться без отопления.

Еще одно последствие, на которое указал Линдеманн, — это закрытие и перенос за пределы Европы ряда промышленных предприятий, работа которых также зависит от поставок российского газа. Это означает, что Европе грозит рост безработицы.

Ранее представитель Еврокомиссии заверил, что Европа подготовилась к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января. Он убежден, что газовая инфраструктура Европы «достаточно гибка». Между тем в минэнерго Австрии заявили, что снабжение газом по-прежнему гарантировано.