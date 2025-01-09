Здание штаб-квартиры правящей партии европейской страны измазали экскрементами

В центре Вены активистка измазала здание штаб-квартиры АНП экскрементами

Здание штаб-квартира Австрийской народной партии (АНП) в центре Вены измазали экскрементами. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентствам, акцию устроила климатическая активистка Аня Виндль после того, как представители АНП заявили о готовности начать коалиционные переговоры с правой Австрийской партией свободы (АПС). «АНП (австрийская дерьмовая партия): "мое вчерашнее слово сегодня ничего не значит"», — отметила она в соцсетях.

Ранее канцлер Австрии и лидер АНП Карл Нехаммер заявил, что коалиционные переговоры о формировании правительства в стране потерпели крах, и объявил об уходе со своего поста. Он сообщил, что его партия вела долгие и честные переговоры с Социал-демократической партией Австрии. По его словам, с оппонентами не удалось договориться по ключевым пунктам.