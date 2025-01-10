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20:24, 10 января 2025Наука и техника

Бюджет Европейского космического агентства урезали

European Spaceflight: Бюджет Европейского космического агентства урезали
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Andreas Arnold / dpa / Globallookpress.com

Страны-участники урезали бюджет Европейского космического агентства (ЕКА). Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В 2024-м бюджет ЕКА составлял 7,79 миллиарда, тогда как в 2025-м он равняется 7,68 миллиарда. Наибольшее сокращение вкладов приходится на Германию (с 1,17 миллиарда до 951,6 миллиона евро), Италию (с 881,2 до 800 миллионов) и Великобританию (с 448,9 до 320 миллионов).

Больше всех взнос в ЕКА увеличили Польша (с 47,7 миллиона ​​до 193,4 миллиона), Швейцария (со 118,2 миллиона до 198,4 миллиона) и Франция (с 1,05 до 1,07 миллиарда).

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Сокращению финансирования подверглись, в частности, программы исследования космоса с участием роботов и человека, а также сфера космических пусков.

Ранее издание сообщило, что компания Airbus поставила ключевое оборудование для лунной станции Gateway — подсистему управления и распределения питания Power Management and Distribution (PMAD).

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