Евросоюз ужесточил рекомендации по полетам в российском небе для авиакомпаний

EASA ужесточило рекомендации по полетам в российском небе для авиакомпаний

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России и призвало авиакомпании облетать практически всю европейскую часть страны. Об этом сообщается на официальном сайте авиарегулятора Евросоюза (ЕС).

В частности, перевозчикам посоветовали воздержаться от выполнения рейсов «в затронутом российском небе к западу от 60-го меридиана восточной долготы на всех эшелонах полета». Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары.

Отмечается, что данная рекомендация относится к иностранным авиаперевозчикам, получившим разрешение на безопасность от EASA. Она будет действовать до 31 июля 2025 года.

Однако, как указали представители ЕС, рекомендация может быть пересмотрена, адаптирована или отозвана ранее в зависимости от оценки безопасности.

Ранее авиакомпания KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией. Об этом заявила генеральный директор европейского перевозчика Марьян Ринтел. По ее словам, в ЕС должны принять финансовые меры, для того чтобы европейские авиакомпании могли лучше конкурировать с китайскими.

