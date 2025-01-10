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12:06, 10 января 2025Путешествия

Евросоюз ужесточил рекомендации по полетам в российском небе для авиакомпаний

EASA ужесточило рекомендации по полетам в российском небе для авиакомпаний
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Karolis Kavolelis / Shutterstock / Fotodom  

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по использованию воздушного пространства России и призвало авиакомпании облетать практически всю европейскую часть страны. Об этом сообщается на официальном сайте авиарегулятора Евросоюза (ЕС).

В частности, перевозчикам посоветовали воздержаться от выполнения рейсов «в затронутом российском небе к западу от 60-го меридиана восточной долготы на всех эшелонах полета». Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары.

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Отмечается, что данная рекомендация относится к иностранным авиаперевозчикам, получившим разрешение на безопасность от EASA. Она будет действовать до 31 июля 2025 года.

Однако, как указали представители ЕС, рекомендация может быть пересмотрена, адаптирована или отозвана ранее в зависимости от оценки безопасности.

Ранее авиакомпания KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией. Об этом заявила генеральный директор европейского перевозчика Марьян Ринтел. По ее словам, в ЕС должны принять финансовые меры, для того чтобы европейские авиакомпании могли лучше конкурировать с китайскими.

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