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17:39, 7 октября 2024Путешествия

Европейская авиакомпания посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией

KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Авиакомпания KLM посчитала нечестной конкуренцию с Китаем из-за неба над Россией. Об этом в интервью телерадиовещательной компании NPO заявила генеральный директор европейского перевозчика Марьян Ринтел.

Собеседница издания подчеркнула, что в ЕС должны принять финансовые меры, для того чтобы европейские авиакомпании могли лучше конкурировать с китайскими. По ее словам, из-за того, что последним разрешено летать над воздушным пространством России, они экономят от двух до четырех часов пути и это сказывается на расходе топлива и стоимости авиабилетов.

«Европа может по крайней мере подумать о том, как справиться с несправедливой конкуренцией, зафиксировав цены или взглянув на ситуацию по-другому», — отметила она.

В материале также говорится, что из-за роста расходов KLM, которая 7 октября отмечает свое 105-летие, представила план масштабного сокращения, направленный на увеличение прибыли на 450 миллионов евро (более 47 миллиардов рублей) в год.

В июне 2023 года в Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) исключили возможность открытия воздушного пространства над Россией в ближайшем будущем. Тогда же генеральный директор холдинга Air France-KLM Бенджамин Смит отметил, что путешествия из Европы в Азию стали на два-три часа длиннее.

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      Алина Черненко
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