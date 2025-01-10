Хуситы заявили об ударе по авианосцу ВМС США

Al Masirah: Хуситы ударили по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило по авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США USS Harry S. Truman в Красном море, применив для атаки ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сария, его слова приводит телеканал Al Masirah.

«За последние 48 часов йеменские вооруженные силы совершили несколько военных операций. Наиболее значимой из них стали удары по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman, а также по ряду сопровождавших его военных кораблей в северной части Красного моря. Во время атаки использовалось несколько крылатых ракет и беспилотников», — отметил представитель движения.

Ранее США нанесли удары по подземным объектам хуситов в йеменской провинции Амран. Отмечается, что США совершили по меньшей мере 12 ударов по объектам движения «Ансар Аллах».

6 января Сария заявил, что американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море подвергся массированной атаке беспилотниками и ракетами. Он отметил, что военная операция против авианосца прошла, в то время как американские войска готовились провести крупный авиаудар по Йемену.