Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:30, 10 января 2025Мир

Хуситы заявили об ударе по авианосцу ВМС США

Al Masirah: Хуситы ударили по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) ударило по авианосцу Военно-морских сил (ВМС) США USS Harry S. Truman в Красном море, применив для атаки ракеты и беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил представитель йеменских хуситов Яхья Сария, его слова приводит телеканал Al Masirah.

«За последние 48 часов йеменские вооруженные силы совершили несколько военных операций. Наиболее значимой из них стали удары по авианосцу ВМС США USS Harry S. Truman, а также по ряду сопровождавших его военных кораблей в северной части Красного моря. Во время атаки использовалось несколько крылатых ракет и беспилотников», — отметил представитель движения.

Ранее США нанесли удары по подземным объектам хуситов в йеменской провинции Амран. Отмечается, что США совершили по меньшей мере 12 ударов по объектам движения «Ансар Аллах».

6 января Сария заявил, что американский авианосец USS Harry S. Truman в Красном море подвергся массированной атаке беспилотниками и ракетами. Он отметил, что военная операция против авианосца прошла, в то время как американские войска готовились провести крупный авиаудар по Йемену.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал число участвующих в операции ВСУ в Курске солдат

      Россия отправила ЕС десятки тысяч тонн дефицитного товара

      На Украине удивились словам Трампа о встрече с Путиным

      «Калашников» нарастил производство станков

      Власти Украины решили дожидаться сильного удара по российской экономике

      Названы самые модные кроссовки на 2025 год

      Суд арестовал на три месяца поджегшего дом с людьми в российском регионе иностранца

      Канадца приговорили к тюрьме за якобы шпионаж в пользу России

      В Европе назвали главное последствие остановки транзита российского газа

      Названа возможная цель последних санкций администрации Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше