Мирный житель, боец самообороны и водитель пострадали при атаке БПЛА в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков сообщил о трех пострадавших при атаке дронов

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В районе села Ясные Зори дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены двое мужчин, один из которых — боец самообороны. У одного раненого — закрытая черепно-мозговая травма, у второго — осколочное ранение шеи», — написал чиновник.

По его словам, пострадавших доставляют в больницу №2 Белгорода.

Помимо того, на участке дороги Никольское — Ясные Зори еще один беспилотник атаковал рейсовый автобус. Ранения получил водитель, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. На данный момент его госпитализируют, добавил глава области.

По данным Минобороны, всего в ночь на пятницу, 10 января, ВСУ выпустили по России 40 дронов. Помимо 16 беспилотников, перехваченных в Ростовской области, еще десять уничтожены над Азовским морем, по четыре — над Курской и Воронежской областями, два — над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью.