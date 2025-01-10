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07:20, 10 января 2025Россия

Украина пыталась ударить по России десятками беспилотников

МО: силы ПВО сбили 40 дронов ВСУ над шестью регионами и Азовским морем
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

В ночь на пятницу, 10 января, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России 40 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, больше всего беспилотников — 16 — средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Ростовской областью. Еще десять перехватили над Азовским морем, по четыре — над Курской и Воронежской областями, два — над Краснодарским краем, один — над Белгородской областью.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь до этого сообщал, что в результате массированной воздушной атаки ВСУ в селе Чалтырь произошел пожар в частном доме, также загорелись припаркованные рядом автомобили. Кроме того, в селе Крым экстренные службы ликвидируют возгорание на производственном предприятии. В сети также появились кадры из атакованного региона.

В ночь на 9 января ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 15 беспилотников. Под удар попали Брянская и Белгородская области, а также Краснодарский край.

ЖЗЛ
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