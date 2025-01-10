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07:24, 10 января 2025Россия

Опубликованы кадры последствий массированной воздушной атаки на регион России

В сети появились кадры из Ростовской области, атакованной 16 беспилотниками ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетПожар в Ростовской области

В сети появились кадры из Ростовской области, которая попала под массированную воздушную атаку со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах виден пожар, разгоревшийся близ здания. Из видео неясно, горит сама постройка или же деревья рядом с ней.

Ростовская область подверглась массированной воздушной атаке ВСУ в ночь на пятницу, 10 января. По информации губернатора Юрия Слюсаря, в регионе сбили 16 дронов. В результате атаки в селе Чалтырь произошел пожар в частном доме, также загорелись припаркованные рядом автомобили. Кроме того, в селе Крым экстренные службы ликвидируют возгорание на производственном предприятии.

По данным Минобороны, за ночь 10 января средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 40 беспилотников над шестью регионами России и Азовским морем. Помимо Ростовской области, под удар попали Белгородская, Брянская, Воронежская и Курская области, а также Краснодарский край.

ЖЗЛ
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