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06:25, 10 января 2025Россия

Беспилотники атаковали Ростовскую область

Врио губернатора Слюсарь: ПВО сбила 16 БПЛА в Ростовской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Ростовскую области, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 дронов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Чалтырь произошел пожар в частном доме, также загорелись припаркованные рядом автомобили. Кроме того, в селе Крым экстренные службы ликвидируют возгорание на производственном предприятии.

«В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе», — написал врио губернатора Ростовской области.

Слюсарь добавил, что, предварительно, в результате инцидентов люди не пострадали.

Ранее средства ПВО сбили украинский БПЛА в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

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