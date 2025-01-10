Беспилотники атаковали Ростовскую область

Врио губернатора Слюсарь: ПВО сбила 16 БПЛА в Ростовской области

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали Ростовскую области, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 16 дронов. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) главы региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, в селе Чалтырь произошел пожар в частном доме, также загорелись припаркованные рядом автомобили. Кроме того, в селе Крым экстренные службы ликвидируют возгорание на производственном предприятии.

«В хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника повреждения получили несколько строений. На данный момент известно о выбитых стеклах, посеченных фасадах и кровле в семи жилых домах и школе», — написал врио губернатора Ростовской области.

Слюсарь добавил, что, предварительно, в результате инцидентов люди не пострадали.

Ранее средства ПВО сбили украинский БПЛА в Брянской области. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.