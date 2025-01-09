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22:29, 9 января 2025Россия

Попытки атаки БПЛА в пригородах Воронежа подтвердили

Гусев: Средства ПВО и РЭБ уничтожили несколько БПЛА в 2 пригородах Воронежа
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в двух пригородах Воронежа засекли и уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О попытках атаки дронов сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На земле зафиксированы повреждения двух частных домов», — написал Гусев, отметив, что в Воронежской области сохраняется опасность атаки беспилотников. Он напомнил жителям, что приближаться к осколкам сбитых дронов небезопасно.

Заявление губернатора подтвердило информацию Telegram-канала Shot, который ранее сообщил о серии взрывов над Воронежем и пришедшей в действие ПВО. О вспышках в небе сообщили очевидцы.

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